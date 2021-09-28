المقاولون العرب يشارك في كأس الرابطة في نسختها الأولي

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أبدي مسؤولى نادي المقاولون العرب موافقتهم على المشاركة في بطولة كاس الرابطة التي اعلن عنها رابطة الدورى الممتاز بقيادة احمد دياب، حيث كشف المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب عن موافقة النادى وانه لا توجد ازمة بشان المشاركة في البطولة الجديدة من أجل زيادة دخل الأندية بدلًا من مسابقة كأس مصر التي لم تستفد منها الأندية.

وأعلن نادي المقاولون العرب عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن، وهم عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم ووقع اللاعب على عقود انتقاله للمقاولون في حضور وكيليه سمير الحاوي وسمير صلاح، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.