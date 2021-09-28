شوبير بعد تعيين شوقي غريب: «ما هو دور أبو ريدة في اختيار مدربي المنتخبات؟»

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أشعل الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، الأجواء بتساؤلات مثيرة بعد تعيين شوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأوليمبي في الفترة المقبلة.

وكان شوقي غريب قد أقيل من تدريب المنتخب الأوليمبي عقب انتهاء مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية وخروجه من دور الثمانية أمام المنتخب البرازيلي.

ووجه أحمد شوبير عدد من الأسئلة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» تسائل فيها عن تعيين شوقي غريب وسبب السرعة في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي وكذلك دور هاني أبوريدة في لعبة مدربي الانتخابات.

وكتب أحمد شوبير: «بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في اختيار شوقي غريب مدربا من جديد للمنتخب الأوليمبي.. ألم يكن من الأفضل انتظار الاتحاد الجديد ليختار من يشاء؟ خصوصا وأن ارتباطاتنا الأولمبية مازالت بعيدة جداً».

وتابع أحمد شوبير: «نقطة كمان هل هنتكلم عن المرتبات والفلوس زي ماحصل مع حسام البدرى طول الوقت!».

وأضاف شوبير: «أخيراً ومع كل الاحترام ما دور هاني أبوريدة في اختيار مدربي المنتخبات؟»