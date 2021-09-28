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مجلس الأهلي يعتمد غرامة الـ300 الف جنيه على فريق الكرة اليوم

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مجلس الأهلي يعتمد غرامة الـ300 الف جنيه على فريق الكرة اليوم مجلس الأهلي يعتمد غرامة الـ300 الف جنيه على فريق الكرة اليوم

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يعتمد مجلس ادارة النادى الاهلي برئاسة محمود الخطيب، غرامه الـ300 الف جنيه التي وقعت على الجهاز الفنى ولاعبي الفريق الكروي الاول بالنادى عقب خسارة السوبر المحلي امام طلائع الجيش في المباراة التي اقيمت الثلاثاء الماضي، وذلك خلال اجتماع مجلس الادارة التي سينعقد عصر اليوم «الثلاثاء» لمناقشة العديد من الملفات الرياضية بقطاعات النادي وكذلك الملفات الخاصة بفروع النادى المختلفة.

كما ستتم مناقشة ملف فريق الكرة وتوابع الخسارة من طلائع الجيش في السوبر المصري بعد الإطلاع على رؤية لجنة التخطيط بالنادي، كما يناقش مجلس الأهلي بعض الأمور الإدارية الخاصة بالفروع الأربعة والتحضير للانتخابات القادمة التي سيجريها النادي في نوفمبر المقبل، وكذلك مناقشة مصير الجهاز الفني لفريق كرة اليد بعد خسارته من في السوبر الإفريقي ودوري محترفي اليد

المصرى اليوم

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