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محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

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محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

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يقدم محمد صلاح أداء لافتاً مع فريق ليفربول الإنجليزي منذ انطلاق الموسم الجاري على الصعيدين المحلي والقاري في دوري أبطال أوروبا، ما جعل اللاعب محط إشادات المتابعين والمهتمين منذ بداية الموسم.

وأعلنت «بي بي سي» البريطانية اليوم الثلاثاء عن التشكيلة المثالية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة وتصدر نجم منتخبنا الوطني القائمة بالتواجد ضمن ثلاثي خط الهجوم.

وضمت التشكيلة اثنين من لاعبي فريق أستون فيلا بعد نجاح الفريق في الجولة الأخيرة في الفوز على نظيره مانشستر يونايتد، وهم الثنائي الحارس إيميليانو مارتينيز والمدافع كورتني هوس.

كما ضمت التشكيلة اثنين من لاعبي فريق أرسنال بعد صحوته الأخيرة وفوزه على نظيره توتنهام في ديربي لندن بنتيجة 3- 1، وهما اللاعبان: سميث روا وساكا.

وتواجد قلبي دفاع فريق مانشستر سيتي روبن دياز وإيميريك لابورت في التشكيلة أيضاً بعد الأداء الرائع لهما في مباراة القمة أمام تشيلسي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيميليان ومارتينيز (أستون فيلا).

في خط الدفاع: روبن دياز وإيميريك لابورت (مانشستر سيتي) وكورتني هوس (أستون فيلا).

في خط الوسط: سميث روا وساكا (أرسنال) جوردان هندرسون (ليفربول) وعبدالله دوكوري (إيفرتون).

في خط الهجوم: ميشيل أنطونيو (ويست هام) وخيمينيز (وولفرهامبتون) ومحمد صلاح (ليفربول).

تشكيلة الدوري الإنجليزي

المصرى اليوم

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