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كارتيرون يرفض الراحة فى عقب انتهاء معسكر الاسكندرية

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كارتيرون يرفض الراحة فى الزمالك عقب انتهاء معسكر الاسكندرية كارتيرون يرفض الراحة فى عقب انتهاء معسكر الاسكندرية

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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى منح اللاعبين راحه عقب نتهاء معسكر الفريق الاخير في الاسكندرية، أمس الأثنين، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر له 16 اكتوبر المقبل ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة دورى ابطال افريقيا والتي ستقام في العاصمة الكينيه نيروبي، وقرر الجهاز الفنى للقلعة البيضاء، خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك بعدما أنهى الفريق معسكره ببرج العرب

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في مقر النادي في الرابعة عصر اليوم لأداء تدريبات بدنية وإطالات قبل بدء المران الجماعي، حيث يستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بكينيا.

واختتم الزمالك معسكره ببرج العرب بعد خوض تدريب أمس، الاثنين، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع لاعبى الفريق خلال التدريب الختامى، ووجه المدير الفنى الشكر للاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال المعسكر المغلق، وأشاد بالتزامهم ومستواهم البدنى والفني، وطالبهم بالتركيز في ظل ارتباط الفريق بالمنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة

المصرى اليوم

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