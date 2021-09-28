أخبار عاجلة

جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحي ببني سويف على عيادات الواسطى وناصر -
محافظ المنوفية يأمر بسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير بكوبري «القاصد» -
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بالمعادي -
كاراتيه الزمالك يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة الدوري -
الغندور يهاجم قفشة بسبب محمد صلاح -
يد الزمالك 2006 يهزم الصيد في بطولة الجمهورية -
الزمالك 2005 يتعادل مع بتروجت وديًا -
روسيا: خفافيش بلادنا خالية من فيروس كورونا -
صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد يموت محروقا -
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

معسكر «الفراعنة» ينطلق اليوم استعداداً لمواجهة ليبيريا الودية

Print
معسكر «الفراعنة» ينطلق اليوم استعداداً لمواجهة ليبيريا الودية معسكر «الفراعنة» ينطلق اليوم استعداداً لمواجهة ليبيريا الودية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينتظم اليوم الثلاثاء، الوطني بقيادة كارلوس كيروش، في معسكر مغلق بالإسكندرية، استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا الخميس المقبل باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد لمباراتى ليبيا في تصفيات يومىّ 8 و11 أكتوبر المقبل.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال اليوم لبدء مهمته مع الفراعنة، بعدما حصل على إجازة قصيرة لمدة 72 ساعة لحضور ارتباط اسري خاص بالمدير الفى البرتغالي

وتضم قائمة منتخب لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: في حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبوجبل () محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو)

المدافعون: أحمد فتوح (الزمالك) محمد عبدالشافي (الزمالك) محمود حمدي- الونش- (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) على جبر (بيراميدز) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد توفيق (بيراميدز) أكرم توفيق (الأهلي)

لاعبو الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد مجدي- أفشة- (الأهلي) عبدالله السعيد (بيراميدز)

المهاجمون: محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) ابراهيم عادل (بيراميدز) أحمد زيزو (الزمالك) أحمد سمير (طلائع الجيش)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يد الزمالك 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية

يد الزمالك 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية

كاراتيه الزمالك يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة الدوري

كاراتيه الزمالك يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة الدوري

يد الزمالك 2006 يهزم الصيد في بطولة الجمهورية

يد الزمالك 2006 يهزم الصيد في بطولة الجمهورية

الزمالك 2005 يتعادل مع بتروجت وديًا

الزمالك 2005 يتعادل مع بتروجت وديًا