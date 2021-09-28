معسكر «الفراعنة» ينطلق اليوم استعداداً لمواجهة ليبيريا الودية

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ينتظم اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، في معسكر مغلق بالإسكندرية، استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا الخميس المقبل باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد لمباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم يومىّ 8 و11 أكتوبر المقبل.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال اليوم لبدء مهمته مع الفراعنة، بعدما حصل على إجازة قصيرة لمدة 72 ساعة لحضور ارتباط اسري خاص بالمدير الفى البرتغالي

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: في حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبوجبل (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو)

المدافعون: أحمد فتوح (الزمالك) محمد عبدالشافي (الزمالك) محمود حمدي- الونش- (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) على جبر (بيراميدز) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد توفيق (بيراميدز) أكرم توفيق (الأهلي)

لاعبو الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد مجدي- أفشة- (الأهلي) عبدالله السعيد (بيراميدز)

المهاجمون: محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) ابراهيم عادل (بيراميدز) أحمد زيزو (الزمالك) أحمد سمير (طلائع الجيش)