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موسيماني يحتوي غضب «عمار حمدي» في الجلسة الثنائية

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موسيماني يحتوي غضب «عمار حمدي» في الجلسة الثنائية موسيماني يحتوي غضب «عمار حمدي» في الجلسة الثنائية

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أكد الإعلامي محمد فاروق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عقد جلسة مع عمار حمدي، لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني شدد على عمار حمدي بأنه في حاجة إلى زيادة لياقته البدنية من أجل مشاركته مع الفريق في الفترة المقبلة وليس لأسباب فنية على الإطلاق».

وأضاف: «عمار حمدي كان مستاء للغاية بسبب عدم المشاركة، خاصة وأنه كان نجم الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري وقدم أداء مميز مع الأولمبي في أولمبياد طوكيو».

المصرى اليوم

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