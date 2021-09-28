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اعلامي: 250 الف دولار قيمة الشرط الجزائي لـ كارتيرون.. وده قليل ومالوش لازمة

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اعلامي: 250 الف دولار قيمة الشرط الجزائي لـ كارتيرون.. وده قليل ومالوش لازمة اعلامي: 250 الف دولار قيمة الشرط الجزائي لـ كارتيرون.. وده قليل ومالوش لازمة

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أكد الإعلامي محمد فاروق، أن هناك حالة من القلق داخل نادي بسبب وصول معلومات حول تفكير الفرنسي باتريس كارتيرون في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: «هناك حالة من التخوف على الرغم من إعلان النادى تجديد عقد المدرب الفرنسي لمدة ٣ سنوات ولكن هناك عروض مغرية لكارتيرون في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «الشرط الجزائي في عقد كارتيرون لا قيمة له على الإطلاق لأنه ليس كبير ورحل قبل ذلك بسهولة بعد دفعه 250 ألف دولار كشرط جزائي».

المصرى اليوم

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