أخبار عاجلة

صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد يموت محروقا -
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات -
القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان -
"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية -
تطعيم طلاب الثانوى بلقاح كورونا.. وأفشة يغيب عن الأهلى أمام بطل النيجر -
أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية -
سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين» -
رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» -
محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة -
وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. كوورة

أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 2): برنامج مباريات الثلاثاء

Print
أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 2): برنامج مباريات الثلاثاء أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 2): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أجاكس أمستردام - بشكتاش (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3
شاختار- انتر ميلانو (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
باريس سان جرمان - مانشستر سيتي (س20) بي ان سبور بريميوم1
لايبزيغ - كلوب بروج  (س20) بي ان سبور2 الانقليزية
بروسيا دورتموند - سبورتينغ لشبونة (س20) بي ان سبور اكسترا2
آسي ميلانو - أتلتيكو مدريد (س20) بي ان سبور اكسترا1
بورتو - ليفربول (س20) بي ان سبور بريميوم3
ريال مدريد - شيريف تيراسبول (س20) بي ان سبور بريميوم2

كوورة

مواضيع متعلقة
بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت

بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت

اتفاقية بين النادي الافريقي وأولمبيك مارسيليا

اتفاقية بين النادي الافريقي وأولمبيك مارسيليا