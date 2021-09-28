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30 ألف مستفيد من الحملات التوعوية لأخذ لقاح كورونا بصحة الجوف

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30 ألف مستفيد من الحملات التوعوية لأخذ لقاح كورونا بصحة الجوف 30 ألف مستفيد من الحملات التوعوية لأخذ لقاح كورونا بصحة الجوف
نفّذت 300 جولة ميدانية ضمن حملات الحث على أخذه منذ بداية سبتمبر

30 ألف مستفيد من الحملات التوعوية لأخذ لقاح كورونا بصحة الجوف

نفّذت صحة الجوف 300 جولة ميدانية ضمن حملات الحث على أخذ لقاح كورونا، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر، إضافةً إلى تنفيذ حملة "اسألني عن اللقاح" في 90 موقعاً بمدن ومحافظات المنطقة.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه الحملات 30 ألف مستفيد، مشيرةً إلى أن حملة "اسألني عن اللقاح" تضمنت ركناً وأطباء يقدمون الاستشارات بخصوص لقاح كورونا، كما نفّذت عدداً من الجولات الميدانية بمشاركة فريق التطوع الصحي في الحدائق والمتنزهات ومهرجانات المنطقة لحثّ المجتمع على أخذ اللقاح، إضافةً إلى المشاركة في تنفيذ حملة وزارة الصحة #كملها، التي تحث أفراد المجتمع على المبادرة بأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا لاستكمال التحصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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