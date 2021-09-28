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سمير نصري يعلن اعتزاله

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سمير نصري يعلن اعتزاله سمير نصري يعلن اعتزاله

أعلن سمير نصري لاعب وسط منتخب فرنسا السابق اليوم الأحد اعتزاله وبصفة رسمية منافسات كرة القدم الاحترافية منهيا بذلك مسيرته مع اللعبة والتي انطلقت في 2004.

وخضع نصري (34 عاما) للإيقاف لمدة 18 شهرا بسبب مخالفة لوائح المنشطات والعقاقير وقال إن هذه القضية غيرت نظرته إلى كرة القدم.

وقال نصري الذي سبق له اللعب في صفوف أولمبيك مرسيليا وأرسنال ومانشستر سيتي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة لو جورنال دو ديمانش "كان ذلك مجرد حقن فيتامينات لأنني كنت مريضا".

وانتهت مسيرة نصري فعليا في العام الماضي بعد اللعب لفترة قصيرة في صفوف أندرلخت البلجيكي.

وشارك نصري في 41 مباراة دولية مع منتخب فرنسا ما بين عامي 2007 و2013 أحرز خلالها خمسة أهداف.

وكالات

كوورة

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