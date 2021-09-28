أخبار عاجلة

أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية -
سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين» -
رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» -
محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة -
وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر -
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
محافظ القليوبية: إزالة 172 حالة تعدي على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجه 18 (صور) -
محافظ الشرقية يقيل رئيس وحدة محلية لتقصيره في العمل -
لليوم الثالث على التوالي.. محافظة القاهرة تتابع الالتزام بمواعيد الغلق -
محمد صبحي يكشف عن مسرحية تجمعه بالفنانة الهام شاهين .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بقايا دخان" داخل مسجد بالليث.. مَن المسؤول؟

Print
"بقايا دخان" داخل مسجد بالليث.. مَن المسؤول؟ "بقايا دخان" داخل مسجد بالليث.. مَن المسؤول؟
وسط مطالبات بردع المتسبّب مراعاة لحرمة بيوت الله

رصد مواطن بالليث "بقايا دخان" داخل مسجد في منطقة الميقات؛ وسط مطالبات بردع المتسبّب، مراعاة لحرمة بيوت الله.

وبحسب المواطن فإنه فُوجئ أثناء أدائه للصلاة بالمسجد الذي يقع على جانب طريق ميقات يلملم بوجود "بقايا الدخان" داخل المسجد، إلى جانب افتقاره للنظافة، وعدم الاهتمام.

وكشف موثّق الصورة بأن المسجد الذي لا تُغلق أبوابه يعج بالعمالة التي تعمد هي الأخرى إلى الجلوس لساعات في ظل أن التكييف هو الآخر لا ينقطع.

ولم يتضح بعد هل "المسجد" يقع تحت إشراف إدارة المساجد بالليث أم خارج إدارتها، ولكن يبقى الاهتمام بالمسجد المنسي الذي يرتاده المسافرون أمراً ينشده سالكو طريق الساحل القديم "مكة المكرّمة - الليث".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية توضح حقيقة ما تم تداوله بسوق الأسماك بالقطيف

أمانة الشرقية توضح حقيقة ما تم تداوله بسوق الأسماك بالقطيف