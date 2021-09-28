"روح الدار بين الإرث الثقافي والتحول الوطني".. ندوة علمية احتفالاً بيوم الوطن

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للتأكيد على قيم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني وتشكيل هوية المواطن بإرثه التاريخي

احتفالاً باليوم الوطني السعودي 91 نظمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية تحت مظلة جامعة الملك سعود، ندوة علمية بعنوان "روح الدار بين الإرث الثقافي والتحول الوطني" يوم الإثنين 27 / 9 / 2021م، بمشاركة من متحدثين محليين.

افتتح الندوة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بكلمة عبّر فيها عن حرص الوزارة على تفعيل المسؤولية الاجتماعية وعقد الشراكات وأهمية الإرث الثقافي في تعزيز وبناء المواطنة؛ كونها أساس الهوية الوطنية والعمل من أجل هذا الوطن بكل إخلاص، كما شارك رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور ذيب بن محمد الدوسري، بكلمة معبراً فيها عن أهمية المشاركة والمساهمة في الاحتفال بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية من خلال هذا اللقاء إيماناً منها بالمشاركة الفاعلة باحتفالية الوطن والتعبير بكل حب وإخلاص.

يذكر أنّ الندوة تناولت مجموعة من الموضوعات ذات العلاقة بقضايا المجتمع السعودي واستشعاراً من إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بأهمية التأكيد على قيم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني وتشكيل هوية المواطن السعودي بإرثه التاريخي والتأكيد على الوعي بأهمية الخطاب الإعلامي والخطاب الفكري في تنمية المسؤولية الاجتماعية في المجتمع.

وشارك في الندوة الأستاذ الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود عميد كلية الآداب والمشرف على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بورقة عمل تحمل عنوان "الخطاب الإعلامي والهوية الوطنية"، كما قدمت الأستاذة الدكتورة عزيزة بنت عبدالله النعيم، أستاذ علم الاجتماع الحضري كلية الآداب جامعة الملك سعود ورقة بعنوان "المكونات الثقافية وتشكيل الهوية الوطنية"، أما الدكتور فارس بن صالح الذكري أستاذ التاريخ المشارك وكيل كلية الآداب لدراسات العليا والبحث العلمي، فشارك ورقة بعنوان "الخطاب الفكري وبناء المواطنة".

كما تخلل الندوة عدد من المداخلات، واختتمت بشكر المشاركين.