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أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:46 مساءً
سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين»
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
محافظ القليوبية: إزالة 172 حالة تعدي على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجه 18 (صور)
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
محافظ الشرقية يقيل رئيس وحدة محلية لتقصيره في العمل
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
لليوم الثالث على التوالي.. محافظة القاهرة تتابع الالتزام بمواعيد الغلق
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
المقداد: الاحتلال التركي والأمريكي يجب أن ينتهي فورا.. وسوريا ستعمل على دحره
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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