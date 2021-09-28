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افتتحت اسعار الذهب بالكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء 28 ــ 9 ــ 2021 بثبات في السعر، بعد موجة تذبذب صعودًا وهبوطًا، تأثرًا بعدم استقرار أسعار الذهب عالميًا، وأُعلن سعر جرام الذهب «عيار 21» (بدون المصنعية) بمبلغ 14.918 دينار كويتي، بما يعادل 49.529 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 28 ــ 9 ــ 2021

وتقدم جريدة «المصري اليوم» لقرّائها رصدًا لاسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء 28 ــ 9 ــ2021، حسب الأسعار المعلنة من «وزارة التجارة والصناعة الكويتية» كالتالي:

سعر جرام الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.032 دينار كويتي، ويقابله 56.548 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.627 دينار كويتي، مقابل 51.884 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 14.918 دينار كويتي، مقابل 49.529 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.787 دينار كويتي، ويقابله 42.453 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 529.76 دينار كويتي، مقابل 1758.831 دولار أمريكي.

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