تعرف عليها.. 6 عروض ضمن برنامج فاعليات «القومي للمسرح» اليوم

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6 عروض مسرحية مختلفة تشهدها فاعليات المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ 14، اليوم، والذي يأتي في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل.

وتشهد فاعليات اليوم الأول عرضي، مسرحية «فريدة» للمخرج أكرم مصطفى، في السادسة مساءً بقاعة صلاح عبدالصبور على مسرح الطليعة، وتأليف تشيكوف، وكتابة أكرم مصطفى، وكذلك «أحدب نوتردام» للمخرج ناصر عبدالمنعم، وتأليف فيكتور هوجو، وكتابة أسامة نور الدين، والعرضين هما ضمن مشاركة البيت الفني للمسرح.

كما يعرض على مسرح الجامعة الأمريكية، «هنا القاهرة» تأليف وإخراج رشا الجمال، وذلك في السادسة مساءً، ويتبع العرض المسرح المستقل فرقة المسرح الخطير.

وعلى مسرح الجمهورية، يأتي «التجربة الدنماركية» لفرقة التجربة ويتبع المسرح المستقل، في الثامنة مساء، وهو من تأليف عمرو أحمد، وإخراج صلاح إيهاب.

كما يُعرض «أنا مش مسئول» للمخرج محمد جبر، في التاسعة والنصف على مسرح الهوسابير، وهو تأليف محمد عز الدين، وهو ضمن عروض المسرح الخاص لروانا الهوسابير، بينما مركز الهناجر للفنون يستقبل عرض «ديجافو» للمخرج أحمد فؤاد، وتأليف أوليفيه شاشاياري، وهو يتبع مسرح الهناجر، في العاشرة مساء، كما تشهد عروض اليوم حضور لجنة التحكيم.

يُشار إلى فاعليات المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ 14، افتتحتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وتكريم 10 من رواد المسرح.