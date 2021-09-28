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جامعة الازهر .. بدء تسجيل اختبارات قدرات كلية الصيدلة.. وتنسيق الثانوية الأزهرية

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جامعة الازهر .. بدء تسجيل اختبارات قدرات كلية الصيدلة.. وتنسيق الثانوية الأزهرية جامعة الازهر .. بدء تسجيل اختبارات قدرات كلية الصيدلة.. وتنسيق الثانوية الأزهرية

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تبدأ جامعة الأزهر في تسجيل اختبار قدرات الالتحاق بكلية التمريض للبنات في القاهرة، للطالبات الحاصلات على معهد التمريض العالي.

يستمر التسجيل على مدار يومي الأربعاء 29-9-2021، واالخميس 30-9-2021.

وقالت جامعة الأزهر في بيان لها أن التسجيل لأداء اختبارات القدرات متاح فقط للطالبات الحاصلات على المعهد العالي للتمريض، الحاصلات قبله على الثانوية الأزهرية.

رابط تسجيل اختبار القدرات في كلية الصيدلة جامعة الأزهر

يمكن التسجيل عبر رابط التسجيل في إختبار قدرات كلية الصيدلة جامعة الأزهر.

تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية الأزهرية

بدأ مكتب التنسيق الإلكتروني في تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، والناجحين من الدور الأول ولم يسجلوا رغبات ضمن المرحلة الأولي.

ويمكن من خلال الرابط التالي معرفة كافة التفاصيل عن المرحلة الثانية من تنسيق الأزهر 2021.

المصرى اليوم

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