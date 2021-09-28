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"قفزة كبيرة" دفعته لفوق الـ80 دولارًا.. خام برنت يكسر عتبة الـ3 سنوات

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"قفزة كبيرة" دفعته لفوق الـ80 دولارًا.. خام برنت يكسر عتبة الـ3 سنوات "قفزة كبيرة" دفعته لفوق الـ80 دولارًا.. خام برنت يكسر عتبة الـ3 سنوات
عززته توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات

قفز سعر برميل خام برنت، الثلاثاء، فوق 80 دولارًا، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالى 3 سنوات، عززته توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كوفيد.

ومع تسبب إطلاق اللقاحات في تخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط؛ فيما دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ 7 سنوات؛ مما انعكس بدوره على سوق النفط.

في الوقت ذاته، تقلصت مخزونات النفط فيما لم تنجح قرارات زيادة الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة غير المنضوية فيها -بما في ذلك - في الحد من ارتفاع أسعار الخام.

ووفق "رويترز" ارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0.9% ليصل إلى 80.24 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% ليبلغ 76.07 دولارًا للبرميل.

وأفاد جون دريسكول من "جاي تي دي" لخدمات الطاقة: "يبدو أن ارتفاع النفط سيتواصل. لا أرى أي دليل بعدُ على أن الارتفاع بلغ ذروته".

ويأتي ذلك في ظل مؤشرات على أن تعافي الاقتصاد العالمي يتباطأ جراء مشاكل في سلاسل الإمداد والقلق حيال المتحورة دلتا التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد في بلدان عدة.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بمطلع العام الماضي، عندما شكلت تدابير الإغلاق ضربة للطلب على مستوى العالم فيما انخفض سعر خام برنت إلى مستوى 16 دولارًا، وتهاوى غرب تكساس الوسيط إلى مستويات سلبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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