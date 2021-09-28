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جرائم القتل في الولايات المتحدة تسجّل أكبر ارتفاع لها منذ الستينيات

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جرائم القتل في الولايات المتحدة تسجّل أكبر ارتفاع لها منذ الستينيات جرائم القتل في الولايات المتحدة تسجّل أكبر ارتفاع لها منذ الستينيات
ارتكاب أكثر من 21500 جريمة قتل خلال العام الماضي مقارنة بما قبله

جرائم القتل في الولايات المتحدة تسجّل أكبر ارتفاع لها منذ الستينيات

كشف تقرير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن تسجيل أكبر نسبة ارتفاع في جرائم القتل بالولايات المتحدة منذ أن بدأ المكتب في رصد وإحصاء تلك الجرائم في ستينيات القرن الماضي.

وأظهر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتفاع جرائم القتل بنسبة 30% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019. كما أظهر التقرير حدوث زيادة بنسبة 5% في جرائم العنف بين عامي 2019 و2020، فيما انخفض إجمالي عدد الجرائم التي تم الإبلاغ عنها بنحو 6% في الفترة نفسها.

وأحصى التقرير، وفق اليوم، أيضاً ارتكاب أكثر 21500 جريمة قتل خلال العام الماضي، وهو عدد لم يرصده مكتب التحقيقات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وبلغ معدل جرائم القتل في عام 2020 نحو 6.5 لكل 100 ألف شخص، أي أقل بنسبة 40% مما كان عليه في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، عندما بلغت جرائم القتل ذروتها في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن عدد جرائم القتل العام الماضي بدأ بالتصاعد خلال أشهر الصيف، وبلغ ذروته في يونيو ويوليو وظل عند مستويات عالية بعد ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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