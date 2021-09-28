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الأهلي يستغرب قرار "فريق استراتيجية دعم الأندية".. ويطالب بفتح الحوار

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الأهلي يستغرب قرار

أبدت إدارة النادي الأهلي، استغرابها حول نتيجة "فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية" بوزارة الرياضة، أمس الاثنين، والتي أوضحت فشل النادي في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم.

وأصدرت إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًّا تستغرب فيه نتائج تقييم الحوكمة حيث جاء في البيان:

"تود إدارة النادي التأكيد على أنها أتمت جميع إجراءات ومتطلبات الحصول على تقييم الحوكمة للربع الأول لأندية دوري محمد بن سلمان للموسم الحالي 21/ 2022 خلال الفترة الماضية.

ونستغرب نتائج تقييم الحوكمة، وكنا نتمنى من اللجنة المسؤولة مناقشتنا في المتطلبات، خصوصًا أن القائمين على الملف من الموظفين الرسميين بالنادي، كما وجدت أنظمة الحوكمة والكفاءة المالية لمساعدة أندية الوطن في تطبيق أنظمة الرقابة على إجراءات عمل الأندية وتحفيزها".

وجاء في ختام البيان: "سيغادر فريق من النادي اليوم الثلاثاء لمناقشة الموضوع مع مسؤولي وزارة الرياضة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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