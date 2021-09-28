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"فالفيردي" مدرب "برشلونة" السابق في الطريق لـ"النصر"

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"فالفيردي" مدرب "برشلونة" السابق في الطريق لـ"النصر" "فالفيردي" مدرب "برشلونة" السابق في الطريق لـ"النصر"

كشفت تقارير صحفية برتغالية، النقاب عن اقتراب مدرب برشلونة السابق، المدرب أرتستو فالفيردي، من تولي المهمة الفنية لنادي النصر.

وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية: إن المدرب الذي يتمتع بخبرات كبيرة في الكرة الإسبانية، يبدو أنه الأقرب لتولي المهمة الفنية في النصر.

وفالفيردي عاطل عن العمل منذ أن ترك برشلونة في يناير 2020؛ علمًا بأنه سبق له قيادة فالنسيا وإسبانيول وفياريال في إسبانيا، بالإضافة لأولمبياكوس اليوناني.

وأقال النصر مدربه السابق، البرازيلي مانو مينزيس بسبب تردي النتائج؛ علمًا بأن تقارير أخرى فرنسية رجّحت أن يكون الفرنسي روزي غارسيا هو مدرب النصر القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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