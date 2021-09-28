قرار جديد من الأهلي بشأن محمد شريف

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن قرار جديد من النادي الأهلي بشأن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «نادي الأهلي قرر تعديل عقد محمد شريف ماليًا في الفترة الجارية، واللاعب سيكمل تعاقده مع القلعة الحمراء في المواسم المقبلة»، مضيفًا :«مسؤولو الأهلي أخطروا اللاعب بتعديل عقده».

وأشار: «كانت هنك جلسة جمعت الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي مع محمد محمود، لاعب خط وسط الفريق، في الساعات الماضية، وعده خلالها المدرب، بإعطائه فرصة بالمشاركة في المباريات المقبلة، مؤكدًا له أنه لديه قناعة بامكانياته الفنية».

يُذكر أن النادي الأهلي استأنف تدريباته أمس الاثنين، في إطار استعدادت الفريق للموسم الجديد.