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أيمن عبدالعزيز ينتقد كارتيرون بسبب أسامة فيصل

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أيمن عبدالعزيز ينتقد كارتيرون بسبب أسامة فيصل أيمن عبدالعزيز ينتقد كارتيرون بسبب أسامة فيصل

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انتقد أيمن عبدالعزيز، نجم السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بالقلعة البيضاء، بسبب موافقته على رحيل أسامة فيصل، مهاجم الفريق.

وانتقل أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي، في الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية: «رحيل أسامة فيصل سيسبب أزمة كبيرة في في هجوم الفريق الأبيض، خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي (فيفا)، بمنع النادي من القيد لفترتين».

وأضاف: «أسامة فيصل كان يستحق الاستمرار مع الزمالك، في الموسم المقبل، لأنه مهاجم متميز»، مشيرًا :«كنت أرفض عودة حمدي النقاز، لصفوف القلعة البيضاء، بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي».

المصرى اليوم

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