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رضا عبدالعال: عودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي «تهريج»

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رضا عبدالعال: عودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي «تهريج» رضا عبدالعال: عودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي «تهريج»

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شن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوما حادا على اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بسبب قرار عودة شوقي غريب من جديد لتولى المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «ماذا قدم شوقي غريب مع الأولمبي حتي يعود من جديد؟ شوقي غريب لم يقدم أي أداء في أولمبياد طوكيو على الرغم من امتلاكه أفضل لاعبين في ولكنه فشل في تقديم أداء مميز».

وأضاف: «قرار عودة شوقي غريب تهريج، وهناك أشياء غريبة تحدث من اتحاد الكرة، ما يحدث غير مبرر على الإطلاق».

المصرى اليوم

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