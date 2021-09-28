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مقتنيات الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية لقطعة شهر أكتوبر (صور)

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مقتنيات الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية لقطعة شهر أكتوبر (صور) مقتنيات الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية لقطعة شهر أكتوبر (صور)

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تحت شعار «فريدة »، نسبة إلى الملكة فريدة أو صافيناز ذو الفقار، أحد أفراد الأسرة العلوية، وفي تقليد شهرى ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الاثار في الاسكندرية، تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور .

ويتنافس هذا الشهر 3 قطع من مقتنيات الأسرة العلوية، للحصول على أعلى الأصوات ليطلق على القطعة المختارة قطعة الشهر لعرضها في المتحف للجمهور خلال الشهر المقبل بالمجان، وذلك من خلال عملLike للصورة أو تعليق comment برقم الصورة، ليتم اختيار القطعة الفائزة من مقتنيات متحف المجوهرات الملكية.

وشملت القطع المنافسة، كوليه من البلاتين والفضة مستطيل الشكل ،مركب به أحجار من الأكوامارين ومرصع بالماس البرلنتى، والقطعة الثانية عبارة عن علبة بغطاء مستديرة الشكل من العقيق الزيتى من الذهب ويعلوها صورة للملكة فريدة وتاج وهلال من البلاتين مرصعين بالماس،أما القطعة الثالثة عبارة عن زوج حلق من البلاتين، كل فردة مكونة من فواقة من البلاتين مرصعة بأحجار من الماس البرلنت على شكل نجفة .

وذكر المتحف أن الملكة فريدة، ولدت بحى جناكليس في الإسكندرية في ٥ ديسمبر ١٩٢١، وتزوجت الملك فاروق في 02 يناير ١٩٣٨، وأنجبت الاميرات الثلاثة فريال وفوزية وفادية، وكانت لها شعبية كبيرة عند الشعب المصرى، وتوفيت في ١٥ أكتوبر ١٩٨٨.

مقتنيات الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية لقطعة شهر اكتوبر (صور)
مقتنيات الملكة فريدة تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية لقطعة شهر اكتوبر (صور)

المصرى اليوم

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