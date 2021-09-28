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نجم : محمد الشناوي حارس «مصنوع».. وجنش «موهوب»

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نجم الزمالك: محمد الشناوي حارس «مصنوع».. وجنش «موهوب» نجم : محمد الشناوي حارس «مصنوع».. وجنش «موهوب»

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يرى أيمن عبدالعزيز، نجم نادي السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الحارس الأفضل في ، في الوقت الحالي.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية: «محمد الشناوي، حارس مميز، وهو الأفضل لحراسة مرمى الوطني، ومحمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، هو أبرز منافس له».

وأضاف: «محمد الشناوي حارس مصنوع وليس موهوبًا»، مضيفًا: «الحراس الموهوبين في مصر محمود جنش، حارس مرمى الزمالك ومحمد صبحي حارس مرمى النادي الأبيض والمعار لفاركو».

وتابع: «محمد صبحي، سيكون له شأن كبير في الفترة المقبلة»، مؤكدًا أنه مستقبل حراسة مرمى مصر في السنوات المقبلة«.

المصرى اليوم

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