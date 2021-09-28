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يرى أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الحارس الأفضل في مصر، في الوقت الحالي.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية: «محمد الشناوي، حارس مميز، وهو الأفضل لحراسة مرمى المنتخب الوطني، ومحمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، هو أبرز منافس له».

وأضاف: «محمد الشناوي حارس مصنوع وليس موهوبًا»، مضيفًا: «الحراس الموهوبين في مصر محمود جنش، حارس مرمى الزمالك ومحمد صبحي حارس مرمى النادي الأبيض والمعار لفاركو».

وتابع: «محمد صبحي، سيكون له شأن كبير في الفترة المقبلة»، مؤكدًا أنه مستقبل حراسة مرمى مصر في السنوات المقبلة«.