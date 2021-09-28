«دراسات إسلامية الإسكندرية» تبدأ سلسلة دورات تدريبية على «الأتيكيت» (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الازهر بالاسكندرية، سلسلة دورات تدريبية عن «اتيكيت القواعد العامة في العمل».

وقالت الدكتورة إيمان محمد الشماع، عميد الكلية أن الدورة تعد صورة أصيلة من صور تجديد الخطاب الديني، فضلا عن كونها تمثل حلقة من سلسلة دورات متميزة، تشرف على تنفيذها بصفة شخصية، في إطار حرصها الشديد على تطوير أداء الزميلات من الهيئة المعاونة؛ رغبة في تعاونهنَّ البَنَّاء لنقل خبراتهنَّ المكتسبة لطالباتنا الفضليات؛ في إطار حرص الكلية على تحسين وتطويرالسلوكيات، والارتقاء بكفاءةِ بناتنا في التعامل مع الآخر بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضحت أن هذه الدورة تعقد بواقع يوم واحد أسبوعيا، وليست مقصورة على أعضاء الهيئة المعاونة، بل إنها موجهة في المقام الأول لطالبات الكلية.

وجاءت المحاضرة الاولى من الدورة تحت عنوان «الإتيكيت سلوكيات إسلامية«، وتحدثت الدكتورة هبة محمود سعد عبدالنبي الأستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، والمحاضر الزائر بجامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال المحاضرة عن التأصيل الشرعي لهذه القواعد، وارتباطها الوثيق بالآداب الإسلامية الرفيعة.

وجاءت المحاضرة الثانية، لتعرض بعض من قواعد الإتيكيت في اختيار الملابس، وناقشت المحاضرة المتدربين في مرونة تلك القواعد بما يتفق مع الثقافات المختلفة، كما أبرزت مدى انعكاس هذا الأمر على شخصية الفرد والمجتمع.

وجاء الشق الثاني للمحاضرة مع كلمة الدكتور عبداللطيف سليمان، المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا،حيث أضاءت كلمته الجوانب التأصيلية الشرعية لهذه القواعد، وارتباطها الوثيق بالآداب الإسلامية الرفيعة، مشيرا إلى أن مثل هذه الدورات تساعد على تنمية الجوانب المهارية لعضوات الهيئة المعاونة، وتوسيع دائرة الثقافة لديهن؛ بما ينعكس إيجابياً على تطوير العملية التعليمية، إذ تُفعّل د.هبة بعضا من طرق التعليم الحديثة، عن طريق التفاعل والحوار والنقاش ومجموعات العمل والعصف الذهني وقبول الآراء المختلفة.

وجاءت المحاضرة الثالثة، بعنوان: «إتيكيت المعاملات غير الرسمية»، وتناولت المحاضرة، الإتيكيت داخل الأسرة: (احترام الخصوصية- الملكية الشخصية- المناقشات- استقبال الضيوف)، اتيكيت استخدام المصعد/ السلم، وإتيكيت استخدام السيارة الخاصة، وإتيكيت استخدام المواصلات العامة، وإتيكيت المكالمات التليفونية.

وحظيت المحاضرات بأجواء تفاعلية حوارية واسعة تحدثت فيها الكثيرات من عضوات الهيئة المعاونة عن تجاربهن في مواقف متعددة، وقامت الدكتورة هبة محمود بالتقييم والتوجيه والإرشاد لهذه المواقف المتباينة.

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)

"دراسات اسلامية الاسكندرية" تبدأ سلسلة دورات تدريبية على "الاتيكيت" (صور)