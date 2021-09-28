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طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء

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طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 18 و29 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 21 و29 درجة، ومدينة رفح ما بين 20 و29 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 18 و30 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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