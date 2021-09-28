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استهدفت 8700 شخص.. «صانعة السلام» تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات الإسكندرية (صور)

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استهدفت 8700 شخص.. «صانعة السلام» تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات الإسكندرية (صور) استهدفت 8700 شخص.. «صانعة السلام» تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات الإسكندرية (صور)

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بدأ فرع المجلس القومى للمرأة في الإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر عام الفرع، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار «المرأة المصرية صانعة السلام»، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس والتى ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.

وقالت إن الحملة استهدفت في اليوم الأول، 23 قرية ونجع بمركز ومدينة برج العرب بقرى حياة كريمة وحي وسط وحي غرب، بإجمالى عدد زيارات 2250 وجرى توعية 8700 شخص بواقع 5620 سيدة و1080 رجل و2000 طفل.

وأضافت أن عضوات الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات المشاركين في الحملة، قمن بنقل رسائل الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب.

كما تتضمن فعاليات الحملة يوم « ارض الأمن والسلام» بمركز شباب قرية بهيج الرئيسيه بالتعاون مع الهيئة العامه لقصور الثقافه، فضلا عن عمل ورشة عمل رسم للأطفال ورسم على الوجه، بالإضافه إلى عرض فني يشمل موسيقى واغاني وطنيه من فرقة أبوقير للموسيقى العربية.

حضر الفعاليات عضوات الفرع والواعظات والراهبات وخادمات الكنيسه، والاستعانة بـ45 رائدة من رائدات المجلس.

استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)
استهدفت 8700 شخص .. "صانعة السلام" تبدأ طرق الأبواب لتوعية سيدات 23 قرية ونجع في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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