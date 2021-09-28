انطلاق فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى الخميس المقبل

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تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى، والذى يقام خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع، حيث يعد المعرض الحدث الأهم والأكبر فى مصر والشرق الأوسط.

وتشارك دولة العراق فى المعرض هذا العام كضيف شرف الدورة الـ 54، كما يشارك العديد من الدول، تشمل إندونيسيا وسريلانكا والسعودية وفيتنام والسودان، ويقام على هامش المعرض الندوة الخاصة بدولة فيتنام تحت عنوان المنتجات الصناعية والقطاعات المحتملة للتعاون، وذلك بحضور رئيس مكتب التجارة الفيتنامى، وذلك يوم الخميس 30 سبتمبر. وفى هذا الإطار أوضحت مى عسل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المعرض يضم أكبر الأسماء التجارية من مختلف القطاعات الإنتاجية، والتى تشمل القطاعات الغذائية والملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية والأثاث والمصنوعات الجلدية والمراتب والكيماويات، والتى تحرص على تقديم أجود المنتجات بأقل الأسعار، لاسيما أن المعرض يتواكب هذا العام مع بداية العام الدراسى الجديد وبداية موسم فصل الشتاء. وأشارت إلى تطبيق شعار «سلامتك تهمنا» من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظا على سلامة العارضين والزائرين.