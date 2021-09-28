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طارق العشري: الأهلي كان أفضل مع فايلر.. وتلاحم المواسم وراء خسارة الدوري

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طارق العشري: الأهلي كان أفضل مع فايلر.. وتلاحم المواسم وراء خسارة الدوري طارق العشري: الأهلي كان أفضل مع فايلر.. وتلاحم المواسم وراء خسارة الدوري

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قال طارق العشري، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، إنه لم يخوض تجربة تدريبية جديدة بعد الطلائع كونه غادر النادي بعد انطلاق بطولة الموسم الممتاز.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أنه حاول الحصول على عقود خليجية لكنه صُدم بعدم اعتراف الاتحاد الآسيوي بشهادات تدريب الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنه خاطب الاتحاد الآسيوي للحصول على الشهادات المطلوبة.

وعلق على تتويج طلائع الجيش بكأس السوبر على حساب الأهلي قائلا: «الأحمر ذاق من نفس كأس ركلات الجزاء»، معربا عن اندهاشه من توقيع عقوبة على الجهاز الفني للأهلي بعد خسارة السوبر.

وأشاد العشري ببيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي قائلا: «على صعيد النتائج قدم أداء جيدا، باستثناء خسارة الدوري، وإن كان تلاحم المواسم سببا أساسيا في هذا الأمر».

وأشار العشري إلى أن الأهلي خسر بعض المباريات عقب البطولة الأفريقية، رغم تقدمه في بداية هذه اللقاءات، متابعا: «الأهلي كان فايق أكتر من فايلر في بدايته».

المصرى اليوم

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