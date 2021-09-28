قبل زفافها بأيام.. مقتل فتاة طعنًا في ظروف غامضة بقليوب

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثورعلي جثة فتاة بها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة.

وتم نقل الجثة لمستشفي قليوب العام وإخطرت النيابة التي تولت التحقيق وكلفت النيابة بسرعة ندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان الإصابات وسببها وملابساتها وطريقة حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتوصل لمرتكب الواقعة.

تلقت أجهزة الامن بالقليوبية إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدي العزب بمنطقة قليوب المحطة.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي حيث تم نقل الجثة للمستشفي وتبين أنها شابة في العشرينات من عمرها ومن المقرر زفافها الخميس المقبل وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أسرتها وبعدها عثر على الجثة مصابة عدة إصابات وطعنات وإبلاغ اجهزة الأمن.