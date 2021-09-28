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شوقي غريب يكشف حقيقة إشراكه لاعب في أولمبياد طوكيو «سداد دين»

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شوقي غريب يكشف حقيقة إشراكه لاعب في أولمبياد طوكيو «سداد دين» شوقي غريب يكشف حقيقة إشراكه لاعب في أولمبياد طوكيو «سداد دين»

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قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي مواليد 2001، أنه كان مرشحًا لتولي تدريب المصري الأول لكرة القدم.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «لو مصطفى محمد ومحمد صلاح شاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو كان شكل الأداء سيختلف هجوميًا».

واستطرد أنه لا يوجد لاعب متهم بالتقصير في المنتخب الأولمبي، موضحا أن لاعبي الأولمبي يمكن الاعتماد عليهم والاستفادة منهم في المنتخب الأول.

وتابع: «عبدالرحمن مجدي هو الأزمة الوحيدة التي أحاطت بالمنتخب الأولمبي وسببها اختلاف ثقافات، واللاعب كان جاهزا للمشاركة مع منتخب الأرجنتين ولكنه لم يلعب وتم استبعاده نهائيًا».

واستكمل الكابتن شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي مواليد 2001: «لو الخطأ الذي ارتكبه عبدالرحمن مجدي كان كبيرًا لتم رحيله من اليابان».

ونفى الشائعات التي تم تداولها حول مشاركة عبدالرحمن مجدي، بسبب أن عليه ديون له، قائلا: «هو أنا كنت ضامن حصولنا على الذهب ليسدد الديون منها كما يُشاع».

وأبدى الكابتن شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي مواليد 2001، استغرابه مما يشاع عن غضب صلاح محسن خلال تغييره في أولمبياد طوكيو: «أي لاعب يكون حزينا عند تبديله وهذا أمر وارد ولكن الأمر لم يتطور مع صلاح محسن».

وأردف أنه لم «يوبخ» صلاح محسن في غرفته خلال أولمبياد طوكيو كما تحدث البعض.

المصرى اليوم

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