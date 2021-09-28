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تاريخ كرة القدم في كتاب جديد

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تاريخ كرة القدم في كتاب جديد تاريخ كرة القدم في كتاب جديد

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صدر عن دار الميدان للنشر والتوزيع، كتاب «حكايات من تاريخ الكرة»، للناقد الرياضي أشرف ملاك، يتناول خلاله حكايات عن أساطير الكرة المصرية على مدار القرنين الماضيين، ومن المقرر أن يشارك به في الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ومن بين الأسماء التي يتحدث عنها الكتاب، اللاعب حسين حجازي، الأب الروحي لكرة القدم المصرية وأشهر لاعبيها في النصف الأول من القرن السابق، شارك في تأسيس أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي عام، وصالح سليم، أسطورة الكرة المصرية والرئيس التاريخي للنادي الأهلي، في العام 1930، ونال شهرة واسعة في عالم الساحرة المستديرة وتوج بالبطولة الإفريقية الثانية في تاريخ كرة القدم المصرية مع الوطني عام 1959.

كذلك محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي وكرة القدم المصرية هو أول لاعب مصري يتوج بالكرة الذهبية عام 1983 ولم يكرر الإنجاز ويتخطاه سوى محمد صلاح الذي توج بالكرة الذهبية الإفريقية لعامين متتاليين، وحسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب وعميد لاعبي العالم السابق والمهاجم الأشهر في تاريخ كرة القدم المصرية، والذي يظل أحد الشخصيات الملهمة بأرقامه القياسية وبطولاته على المستويين المحلي والدولي ومشواره الذي امتد لأكثر من 20 سنة في الملعب.

المصرى اليوم

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