قال عدلي القيعي مقدم برنامج ملك وكتابة عبر شاشة قناة الأهلي خلال البرنامج الاثنين 27 سبتمبر 2021 أن عقلية الرئيس السيسي يجب أن يحتذي بها في تطوير الرياضة المصرية .
وقال القيعي: «لو اشتغلنا في الرياضة بعقلية الرئيس السيسي هنفكر نكسب كأس العالم» .
وتابع رئيس لجنة التعاقدات السابق في النادي الأهلي :«عندما رأيت افتتاح الرئيس اليوم لمحطة المعالجة في بحر البقر والقرارات القوية التي تخص الدولة عرفت أننا لو اشتغلنا في الرياضة بعقلية الرئيس السيسي هنفكر نكسب كأس العالم».
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بتكلفة حوالي ١٨ مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً. وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هي الأضخم من نوعها على مستوي العالم وسيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٧٦ ألف فدان، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة. وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.