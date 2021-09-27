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إيطاليا: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا

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إيطاليا: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا إيطاليا: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر «ليس مستحيلا».

وأشار دي مايو ردا على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، إلى أن «البعض يقول إنها مستحيلة، لكن تخيّل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان قد يكون أيضا مستحيلا إلا أنها موجودة الآن»، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وتحدث دي مايو عن جهات لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

وقال: «لكن إذا أراد الشعب الليبي الانتخابات، فيجب منحها له، عبر إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة المتناحرين في ليبيا».

المصرى اليوم

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