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وزير التعليم العالي يتفقد مقر الجامعة العربية المفتوحة بالشروق (صور)

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وزير التعليم العالي يتفقد مقر الجامعة العربية المفتوحة بالشروق (صور) وزير التعليم العالي يتفقد مقر الجامعة العربية المفتوحة بالشروق (صور)

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أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، صباح الاثنين، زيارة مفاجئة لمقر الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الشروق.

وتفقد الوزير منشآت الجامعة المختلفة وقاعات المحاضرات وستوديوهات كلية الإعلام ومعامل الكمبيوتر والمكتبة الخاصة بالجامعة والملاعب الرياضية، واستمع إلى شرح من الدكتور عبدالحي عبيد، مدير فرع الجامعة بمصر، حول انتظام سير العملية التعليمية في كليات الجامعة المختلفة باستخدام أحدث النظم والوسائل التكنولوجيه الحديثة.

وأوشح عبيد أن هذه الزيارة تعكس اهتمام وزير التعليم العالي والحكومة المصرية بالجامعات الخاصة والدور الذي تقوم به في نهضة التعليم الجامعي ودور الجامعات في تنمية المجتمع الذي تنتمي إليه، خاصة في ظل المناخ الديمقراطي والاستقرار الذي تنعم به تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح .

وحرص وزير التعليم العالي علي الالتقاء ببعض الطلاب الدارسين بالجامعة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما حرص علي التقاط بعض الصور التذكارية مع عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وزير التعليم العالي يتفقد مقر الجامعة العربية المفتوحة
وزير التعليم العالي يتفقد مقر الجامعة العربية المفتوحة
وزير التعليم العالي يتفقد مقر الجامعة العربية المفتوحة

المصرى اليوم

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