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«طقوس العودة» على مسرح قصر ثقافة دمنهور

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«طقوس العودة» على مسرح قصر ثقافة دمنهور «طقوس العودة» على مسرح قصر ثقافة دمنهور

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بدأ قصر ثقافة دمنهور في محافظة البحيرة عرض مسرحية «طقوس العودة» على مسرح قصر الثقافة مساء اليوم، وهي من انتاج البيت الفني للمسرح، وأخرجها المخرج سعيد سليمان.

وتقدم المسرحية للجمهور مجانًا على مدار 3 أيام، ويتم تقدم العرض تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في إطار الفاعليات الثقافية لمديرية ثقافة البحيرة.

وتقام المسرحية بالتعاون بين مسرح الغد ومسرح الطليعة، وهي من موسيقي وألحان أحمد الحجار، وبطولة الفنان ماهر محمود والفنانة نجلاء يونس.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بنشاط قصر ثقافة دمنهور، والإقبال الكبير من مواطني المحافظة على حضور الفاعليات الثقافية لقصر الثقافة والتى تقام على أرض محافظة البحيرة.

المصرى اليوم

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