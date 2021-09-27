رئيس لجنة مكافحة كورونا: اللقاحات تحمي 95% من مصابي كورونا من الوفاة

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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الحصول على لقاح كورونا لا يغني عن الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لأقصى درجة، قائلا: مش معنى أن أخذت اللقاح إني أنا محمي لأ أنا محمي من الأعراض الشديدة لكورونا.

واضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الاثنين، أن لقاحات كورونا تحمي 95% من مصابي كورونا من الوفاة لكن اللقاحات لا تحمي من الاصابة بكورونا.

وناشد متلقي اللقاح الذين حموا أنفسهم من أعراض الاصابة الشديدة والوفيات، متابعا: «اللقاح جزء من الاجراءات الاحترازية التي يجب أن نلتزم بها لانها حزمة كاملة وجزء منها اللقاحات».