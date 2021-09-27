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ميقاتي: لن أسمح بأن يكون لبنان منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال

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ميقاتي: لن أسمح بأن يكون لبنان منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال ميقاتي: لن أسمح بأن يكون لبنان منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال

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أعلن رئيس اللبنانية نجيب ميقاتي أنه لن يسمح بأن يكون لبنان منصة ضد الدول العربية بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن بيروت يجب أن تبني علاقات جيدة مع المجتمعين العربي والدولي.

وفي حديث لقناة LBCI اللبنانية، قال ميقاتي إن «لبنان وطن مستقل ذو سيادة وعربي الهوية، ولا أسمح بأن يكون منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال».

وتابع: «لن أعرض مصلحة لبنان لأي مخاطر ولن أقوم بأي عمل غير مقبول من المجتمع الدولي، وفي برنامجي الحالي لا زيارة إلى ».

وعن لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال: «هناك نقاط وعدت الرئيس الفرنسي بها، وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن والتفاوض مع الصندوق الدولي، إذ لا سيولة وهناك تعثر بالمصارف».

وأشار إلى أنه بحث مع ماكرون موضوع الأمان الاجتماعي، إضافة إلى الملفين التربوي والصحي.

المصرى اليوم

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