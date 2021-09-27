أخبار عاجلة

«جبالى» يحيل 8 اتفاقيات دولية اللى اللجان النوعية بالبرلمان -
«الأطباء» تنعى الشهيد 604 المتوفي بـ«كورونا» -
بدأ في الانحسار .. تطورات إعصار شاهين (بث مباشر) -
وزيرة الصحة تكشف موعد حصول طلاب الثانوية العامة على لقاح كورونا (فيديو) -
عروض مسرحية في 6 محافظات احتفاءً بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر (تفاصيل) -
"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات -
المتحدثة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا ترقص على دفء شمس الخريف -
رئيس «برلمانية حماة وطن»: التنمر ظاهرة سيئة.. وتنتشر أكثر في أوساط المراهقين -
حملة موسعة للنظافة بمدينة سيدي غازي لمواجهة كورونا في كفر الشيخ -
«تجارة عين شمس» تبدأ امتحانات القبول بالدراسات العليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجمع مكة الصحي وتعليم مكة يُطلقان ورش عمل تدريبية لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي

Print
ضمن مبادرات التحول المؤسسي.. بجودة عالية ووفق الأدلة الإجرائية

تجمع مكة الصحي وتعليم مكة يُطلقان ورش عمل تدريبية لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي

ضمن مبادرات التحول المؤسسي وانطلاقًا من توجيهات وزارة الصحة في تفعيل برنامج الفحص الاستكشافي ضمن برنامج الصحة الوقائية والذي يهدف لتقديم الرعاية الصحية لطلاب المدارس وذلك لاكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية من خلال فحص الطُلاب المُستهدفين داخل المدارس أو ضمن منظومة الرعاية الصحية في المراكز الصحية في الأحياء.

ويهدف البرنامج لبناء قاعدة بيانات صحية يُمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية وتوعية الطلاب وتثقيفهم صحيًا وكذلك علاج الحالات التي تحتاج إلى التدخلات العلاجية.

أوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، بدأ التجمع الصحي بمكة المكرمة في تنفيذ البرنامج عبر ورش عمل تدريبية لفرق مكونة من أطباء الأسرة وأطباء الأسنان والتمريض للعمل على تدريبهم من خلال إدارة الصحة المدرسية وذلك لتأهيلهم على تنفيذ البرنامج بجودة عالية وفق الأدلة الإجرائية.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات بدأها التجمع الصحي بمكة المكرمة بالتعاون مع تعليم منطقة مكة المكرمة لتفعيل البرامج المُشتركة لضمان بيئة صحية وتعليمية آمنة للطلاب ومنسوبي التعليم، تضمنت هذه الخطوات متابعة الإجراءات الاحترازية في المدارس وتفعيل مُبادرة صحتي مدرستي لتثقيف الطلبة والمُجتمع المدرسي وأولياء الأمور بأهم الخطوات الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

تجمع مكة الصحي وتعليم مكة يُطلقان ورش عمل تدريبية لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات

"التجارة" تنفّذ أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الاحترازات

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

"زين السعودية" تعتمد أنظمة شركة Netcracker الرقمية لدعم الأعمال والتفاعل مع العملاء

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

"حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"

سلطنة عُمان تعلن انتهاء خطورة "شاهين"