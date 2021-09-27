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البيت الأبيض: الرئيس الصيني أثار قضية مديرة «هواوي» مع بايدن

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البيت الأبيض: الرئيس الصيني أثار قضية مديرة «هواوي» مع بايدن البيت الأبيض: الرئيس الصيني أثار قضية مديرة «هواوي» مع بايدن

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كشف البيت الأبيض أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أثار في مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضية المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وانزهو.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بأن بايدن طرح قضية اثنين من الكنديين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج اللذين احتجزا في الصين لأكثر من 1000 يوم.

وعادت المديرة المالية لـ«هواوي» مينغ وانزهو إلى الصين يوم الجمعة بعد أن أمرت قاضية كندية بإطلاق سراحها حيث كانت تخضع للإقامة الجبرية منذ ثلاث سنوات بعد توقيفها بموجب بطاقة بحث أمريكية.

المصرى اليوم

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