تعرف على أرباح القنوات الرسمية لأشهر المطربين على «يوتيوب»

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بينما تطالب مصلحة الضرائب المصرية «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» بضرورة التوجه للمأموريات الضريبية التي يقعوا في نطاقها لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، حصلت نقابة المهن الموسيقية على موافقة مبدئية، بشأن حصولها على رسوم من أرباح المطربين ومؤدي المهرجانات على الحفلات والأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم الرسمية بموقع يوتيوب، وأنغامي وغيرها من المنصات.

وتتسع القائمة لتشمل مجموعة كبيرة من المطربين ومؤدي المهرجانات، الذين تحقق أعمالهم نسب مشاهدات ضخمة، وجاء في المركز الأول الفنان محمد رمضان الذي يتابعه 13 مليون على «يوتيوب»، تتراوح أرباحه الشهرية ما بين 3 ملايين إلى 47 مليون جنيه سنويا، ووفقا لموقع «سوشيال بليد» المتخصص في إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التقرير التالي توضح «المصري اليوم»، كيف تحقق هذه الفئات أرباحًا من منصة «يوتيوب»، ومن هم المطربين الذين يتصدرون قائمة الإيرادات الأعلى على يوتيوب.

يبلغ عدد متابعي، محمد رمضان على منصة يوتيوب 13.2 مليون متابع، محققا أكثر من 4 مليارات مشاهدة حتى الآن عبر إجمالي 516 فيديو طرحها منذ إطلاق قناته في أكتوبر 2014، وبناءًا عليه يكون متوسط ربح محمد رمضان في الشهر ما بين 251 ألف جنيه إلى ما يزيد عن 4 ملايين، وفي العام الواحد ما بين أكثر من 3 ملايين جنيه إلى 48.6 مليون.

أما الفنان عمرو دياب، فقد أطلق قناته الرسمية على يوتيوب في مايو 2006، ويتابعه 5.24 مليون شخص، ونشر 212 فيديو ليكون إجمالي عدد مشاهداتها حتى الآن 1.6 مليار مشاهدة، ليكون ربحه شهريا ما بين 133.3 ألف جنيه إلى 2.1 مليون، وسنويا ما بين 1.6 مليون جنيه إلى 25.1 مليون.

وتتراوح أرباح مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا شهريا ما بين 39.2 ألف جنيه إلى 615 ألفا، وسنويا ما بين 461.2 ألف جنيه 7.4 مليون، وحقق بيكا حتى الآن 9.812 مليون مشاهدة خلال الشهر الماضي، وبلغ إجمالي عدد مشاهدات قناته 651 مليون منذ إطلاقها في سبتمبر 2018.

أما صافي أرباح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش من قناته تبلغ شهريا ما بين 175.7 ألف جنيه إلى 2.8 مليون، وسنويا 2.1 مليون جنيه إلى 32.9 مليون، حيث حقق في الشهر الأخير 44.75 مليون مشاهدة.

كذلك أطلق الفنان تامر حسني قناته على «يوتيوب» في نوفمبر 2006 ويتابعه حوالي من 7.1 مليون حول العالم، ووصل إجمالي عدد المشاهدات على القناة حتى الآن 2.4 مليار، وفي الشهر الأخير 30.4 مليون. ويبلغ إجمالي ربح حسني شهريا ما بين 119.2 ألف جنيه إلى 1.9 مليون، وسنويا ما بين 1.4 مليون جنيه إلى 23.5 مليون.

ووصلت مشاهدات قناة الفنان محمد حماقي على «يوتيوب» في الشهر الأخير إلى 42.2 مليون، خصوصا بعد طرح أغاني ألبومه الجديد، فيما بلغ إجمالي عدد المشاهدات على القناة 816 مليون، منذ إطلاقها في أبريل 2013، ويصل متوسط أرباحه شهريا ما بين 166.3 ألف جنيه إلى 2.6 مليون، وسنويا ما بين 1.9 مليون جنيه إلى 31.4 مليون.

أما مؤدي المهرجانات عمر كمال، فقد طرح 206 فيديوهات على قناته عبر «يوتيوب» لتحقق إجمالي مشاهدات وصل إلى 554 مليونا منذ إطلاقها في سبتمبر 2012، ويكون متوسط ربحه شهريا ما بين 72.2 ألف جنيه إلى 1.16 مليون، وسنويا ما بين 873.9 ألف جنيه إلى 13.9 مليون.

ووصلت أرباح المطربة شيرين عبدالوهاب من قناتها ما بين 80 ألف جنيه إلى 1.3 مليون شهريا، وما بين 964.9 ألف جنيه إلى 15.4 مليون سنويا.

ويمكن تحقيق الربح من منصة يوتيوب بمجرد وصول القناة إلى 10،000 مشاهدة خلال 12 شهر بحد أقصي، ليتم في أعقابها جني الربح من خلال 4 طرق رئيسية هي:

الشراكة مع YouTube وجني المال من الإعلانات

العمل مع العلامات التجارية أو برعاية شركة

استخدام منصات تمويل المعجبين لدعم قناتك

بيع المنتجات على يوتيوب

وبينما تثير مطالبة الفئات المستفيدة من يوتيوب بالالتزام بضريبة الدخل الجدل، تعترف منصة YouTube أن تحقيق الأرباح أو تلقّي مكافآت عبر الفيديوهات القصيرة بها قد يترتّب عليه دفع ضرائب في البلدان التي يتم مزاولة هذه النشاطات بها، وتوصى أصحاب القنوات بالتواصل مع السلطات الضريبية المحلية للحصول على إرشادات مفصّلة.



وأشار علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية، في وقت سابق، إلى أن نقابة المهن الموسيقية حصلت على موافقة مبدئية وليست نهائية بشأن حصولها على رسوم من أرباح المطربين وشركات الغناء على الحفلات والأغاني التي يطرحونها عبر قنواتهم على «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار مستشار نقابة المهن الموسيقية إلى أن النسبة المقترحة لفرض الأرباح 2% ولكن النقابة تسعى لإيصالها إلى 3%، ولكنها مازالت في حيز الدراسة.