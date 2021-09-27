5 مباريات «نارية» لا تفوتها في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

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تنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين منافسات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022، بإقامة 16 مواجهة قوية.

وسحق بايرن ميونيخ برشلونة 3-0. بينما تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجئة أمام يونج بويز، ولم يستطع الثلاثي المُذهل ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي فعل الكثير في أول مباراة لهما معًا حيث تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع كلوب بروج.

وقاد جوردان هندرسون ناديه ليفربول لتحقيق فوزًا مثيرًا أمام ميلان، بينما نجح ريال مدريد في تخطي إنتر ميلان بفوزه 1-0، وتغلب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، على لايبزيج، بفوزه 6-3، وتعادل أتلتيكو مدريد، بطل الدوري الإسباني، سلبيًا مع بورتو.

دائمًا ما يكون توقع الفائز بمثل تلك المباريات بين الفرق الكبرى أمرًا صعبًا للغاية، لكن ما لا شك فيه أن تلك المواجهات ستكون الأقوى والأبرز والأكثر متابعة من محبي كرة القدم .. صحيفة «المصري اليوم» اختارت أقوى 5 مواجهات في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

5- ميلان ضد أتلتيكو مدريد

يتطلع كل من ميلان وأتلتيكو مدريد لتسجيل أول انتصاراتهما في موسم دوري أبطال أوروبا الجديد، حيث يتنافسان على ملعب سان سيرو مساء الثلاثاء. المجموعة الثانية هي "مجموعة الموت" هذه المرة. مع احتلال ليفربول وبورتو المركز الأول والثاني على التوالي.

أظهر الروسونيري الكثير من القتال في مباراته ضد ليفربول، وباستثناء هذه الخسارة، فقد حصلوا على بداية جيدة لموسم 2021-22. لقد فازوا بخمس مباريات وتعادلوا مرة واحدة بعد ستة مباريات بالدوري الإيطالي ويحتلون المركز الثاني في الجدول الترتيب خلف نابولي.

لم تكن بداية أتلتيكو مدريد، بطل إسبانيا الحالي، مثالية تمامًا. لقد عانوا من أول خسارة للموسم الجديد في نهاية بداية الاسبوع ضد ألافيس.

كان شكل أنطوان جريزمان مصدر قلق لـ الروخي بلانكوس. ميلان لا يبلي بلاءً حسنًا أمام المنافسين الإسبان وقد حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 17 مباراة ضد فرق من إسبانيا. وستقام المباراة على ملعب سان سيرو، كل هذه الأشياء تؤكد بأن اللقاء سيكون مثير وغير متوقع بين الفريقين.

4- بورتو ضد ليفربول

واجه بورتو وليفربول ثماني مرات حتى الآن. لم يخسر فريق الريدز أبدًا أمام الفريق البرتغالي وفاز خمس مرات. تفوق ليفربول على بورتو عندما التقى الفريقان في موسمي 2017-18 و2018-19، ومن المتوقع أن يُقاتل الريدز في ملعب دو دراجاو مساء الثلاثاء من أجل عدم الخسارة.

قدم بورتو أداءً جيدًا في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا حيث تعادل بدون أهداف مع أتلتيكو مدريد. ومع ذلك، تلقى المدافع تشانسيل مبيمبا بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المُحتسب بدلاً من ضائع في الشوط الثاني لمنعه من فرصة تسجيل هدف مؤكد لأنطوان جريزمان.

لم يتذوق فريق ليفربول طعم الهزيمة بعد في الموسم الجديد، لكنهم تعادلوا 3-3 مع برينتفورد الصاعد حديثًا في آخر مباراة لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز. بدأ ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-2 على ميلان.

سيكون كلا الفريقين في حاجة ماسة للفوز لأن المجموعة الثانية، كما ذكرنا سابقًا، يمكن القول إنها المجموعة الأكثر تنافسية في دوري أبطال أوروبا.

3- مانشستر يونايتد ضد فياريال

ستقام مباراة إعادة نهائي الدوري الأوروبي 2020-21 على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء، حيث يستضيف مانشستر يونايتد فياريال. كانت مباراة الشياطين الحمر مُحبطة ضد فياريال المغامر في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

فازت الغواصة الصفراء بركلات الترجيح ولا يمكن أن تختلف خطة لعبها كثيرًا في هذه المباراة. فريق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في حاجة ماسة إلى الفوز بعد تعرضه لثلاث هزائم في آخر أربع مباريات.

تعادل فياريال في ستة من أصل سبع مباريات خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم. سوف يجلسون وينتظرون أن يرتكب الشياطين الحمر خطأ وهي خطة يبدو أنها تنجح ضد فريق سولشاير كثيرًا.

سيكون من المثير للاهتمام متابعة هذه المباراة لمعرفة ما إذا كانت المواهب العالمية التي يمتلكها اليونايتد يمكن أن يحدثوا فرقًا ضد فريق فياريال الجيد.

2- يوفنتوس ضد تشيلسي

عانى يوفنتوس من بداية صعبة لموسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي الجديد. لكنهم تمكنوا من متابعة فوزهم 3-2 على سبيتسيا بفوزهم على سامبدوريا بنفس النتيجة. ومع ذلك، أُجبر اثنان من لاعبيه الرئيسيين ألفارو موراتا وباولو ديبالا على الخروج من الملعب بعد تعرضهما للإصابة.

من غير المرجح أن يكون كلا اللاعبين لائقين لمباراة تشيلسي. يمكن القول إن تشيلسي بطل أوروبا هو أقوى فريق دفاعي في القارة حاليًا. ليس هناك شك في أن البيانكونيري سيفتقد اثنين من أسلحتهم الرئيسية في الهجوم خلال مواجهتهم فريق المدرب الألماني توماس توخيل.

تلقى تشيلسي أول هزيمة له هذا الموسم حيث سقط 1-0 أمام مانشستر سيتي. لكن لديهم ما يكفي من القوة النارية في صفوفهم ليتمكنوا من التعافي من تلك الخسارة أثناء سفرهم إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس مساء الأربعاء.

فاز يوفنتوس على مالمو 3-0 في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا بينما فاز تشيلسي 1-0 على زينيت سان بطرسبرج.

1- باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

كان باريس سان جيرمان يأمل في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. قدموا أداءً مهيمناً ضد أندية أمثال برشلونة وبايرن ميونيخ في مراحل خروج المغلوب. بدا الأمر وكأنهم سيحصلون أخيرًا على كأس دوري أبطال أوروبا بعيد المنال. لكنهم سقطوا أمام مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.

سيكون رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يائسين للانتقام لخسارتهم مع وصول السيتيزنز إلى باريس ليلة الثلاثاء. على الرغم من أن لديهم سجل فوز بنسبة 100 ٪ في الدوري الفرنسي، إلا أنه لم يكن الأمر سهلاً تمامًا بالنسبة للباريسيين. ليونيل ميسي مشكوك فيه بعد أن غاب عن مباراتيهما السابقتين بعد إصابته بكدمة في العظام في المباراة ضد ليون.

ستكون هذه المباراة بلا شك موقعة تكسير عظام وهي المباراة التي يجب الانتباه إليها في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

واكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج بينما سحق مانشستر سيتي لايبزيج 6-3.