بالأسماء .. 4 مرشحين يتنافسون على رئاسة نادى الجياد في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينافس 4 مرشحين على منصب رئيس نادى أصحاب الجياد في الاسكندرية، حسبما أعلنت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة الكشوف النهائية للمتقدمين على مقعد الرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادى.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات التي تجرى يوم 5 نوفمبر المقبل، ٤١ مرشحاً، بينهم ٤ على منصب رئيس النادى، هم سيد سمرة وسمير عبدالحميد وأحمد والى وأشرف ايمن قاسم ،و٣ على منصب نائب الرئيس، هم عادل رجب وكمال طلبة ومصطفى غالى، و٢ على منصب أمين الصندوق وهما احمد ابو المجد وماجد الفحام.

كما يتنافس على مقاعد العضوية ٢٣ مرشحاً، هم أحمد إمام وإسلام رشوان وايه جمال وايمن الجندى وتامر الخلفاوى ودنيا عادل وسحر عيد وطارق شحاتة وطارق الحناوى وعادل فهمى وعادل أبوشادى وعبدالخالق بسيونى وعبدالعزيز صبرى وفيصل عبدالله وماجدة إبراهيم ومحمد أحمد ومحمد السيد ومحمد خالد ومحمد حجاب ومحمود دهب ومحمود المغربى ومصطفى كمال ووليد منير، مرشحين فوق السن، فيما يتنافس على مقاعد العضوية تحت السن، ٩ مرشحين وهم محمد مهنا وكريم الكسار وأحمد أبوالقاسم وأحمد على وإسماعيل محمود وعلى منص ومحمد السيد ومصطفى الرجال وميرنا عمرو .