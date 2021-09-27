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قرار مصيري من «كهربا» فى الأهلي

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قرار مصيري من «كهربا» فى الأهلي قرار مصيري من «كهربا» فى الأهلي

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استقر محمود كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء، رافضًا كافة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وأخبر كهربا موسيماني والخطيب أنه لن يرحل حتى إن كان ذلك على حساب جلوسه احتياطيًا على مقاعد بدلاء الأهلي.

ووعد كهربا رئيس النادي الأهلي بالالتزام في الفترة القادمة من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق وأنه لم يعد يختلق الأزمات سواء مع زملائه أو خارج الملعب.

من ناحية أخرى، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق الغابة، مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة فريق نادي الحرس الوطني بطل النيجر، في المباراة المقرر إقامتها منتصف شهر أكتوبر المقبل، في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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