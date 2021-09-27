هل يصبح نابولي بطلًا للدوري الإيطالي؟

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نجح فريق نابولي في تحقيق العلامة الكاملة خلال الـ6 جولات الأولى في الدوري الإيطالي خلال النسخة الحالية، مسجلًا 14 هدفًا ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وهذه المرة الثانية في تاريخه حيث حدث ذلك في موسم 2017،2018 بتحقيق 8 انتصارات في ثماني مباريات.

ويحتل فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين عن ميلان صاحب الوصافة، ثم إنتر ميلان برصيد 14 نقطة في المركز الثالث، وروما رابعًا بعدما جمع 12 نقطة.

وحقق الفريق الأزرق الفوز على كالياري وأيضًا كل من فينيزيا، جنوى، يوفينتوس، أودينيزي، سامبدوريا، وينتظره مواجهة صعبة أمام فيورنتينا في الثالث من أكتوبر القادم، ويحتل فيورنتينا المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

تعاقد فريق نابولي في مايو الماضي مع مدربه «لوتشيانو سباليتي»، خلفاً لجينارو جاتوزو، والذي فشل مع الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، حينما حل نابولي في المركز الخامس وذلك بفارق نقطة واحدة عن فريق يوفينتوس صاحب المركز الرابع.

ويتمتع سباليتي بخبرة تدريبية كبيرة وسبق له تحقيق لقب كأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر مرة مع نادي روما، وحقق لقبين الدوري الروسي والكأس المحلي خلال قيادته لنادي زينيت سانبطرسبرغ، وصعد مع فريق انتر ميلان مرتين متتاليتين لدوري أبطال أوروبا.

ونجح سباليتي في إيجاد الفكر الخططي المناسب لعناصر الفريق وخاصة على الصعيد الدفاعي الذي ظهر بشكل قوي خلال الجولات الماضية وهو ما جعل الجماهير متفائلة بتحقيق الكالتشيو لأول مرة منذ عام 1990.