عبد الفتاح يوضح تعديلات «الفار» حول لمسة اليد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد الدولي أصدر توضيحات جديدة خاصة بتنقية الفيديو خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية:«تم تعديل قانون لمسة اليد، وإذا عادت الكرة من جسم اللاعب إلى يده لا يتم احتساب ركلة جزاء، حتى لو كانت يده خارج نظام الجسم».

وتابع: «القانون الثاني، عندما يقوم مدافع بإخراج الكرة خارج منطقة الجزاء، وإذا اصطدمت باللاعب الزميل بدون قصد، يتم منع احتساب الكرة ركلة جزاء لأنها في السابق كان يتم احتسابها» مضيفًا: «سيتم شرح القرارات الجديدة للجمهور خلال الفترة القادمة عبر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم».

واختتم عصام عبدالفتاح تصريحاته: «التعديل الأخير، أنه كان هناك حراس مرمى يعطون الكرة بالقدم إلى رأس اللاعب من أجل إضافة الوقت، ليتم إلغاء هذه الخاصية، وتكون خطأ غير مباشر على حارس المرمى».