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يقرر بيع بن شرقي

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الزمالك يقرر بيع بن شرقي يقرر بيع بن شرقي

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استقر مسؤولو نادي برئاسة حسين لبيب، على بيع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقرر مسؤولو الزمالك بيع اللاعب الدولي المغربي، في الميركاتو االشتوي المقبل، حال فشل تجديد التعاقد معه، والذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعقد حسين لبيب، جلسة مع أشرف بن شرقي، ووكيل أعماله، في الأيام المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع الزمالك، وفي حال إصرار الاعب فعلى فرض شروطه لكي يجدد تعاقده مع النادي، سيتم بيعه في يناير المقبل، من أجل تحقيق استفادة مالية من وراء رحيله.

ويصر بن شرقي، على وضع شرط جزائي في عقده الجديد مع الزمالك بقيمة 500 ألف دولار، يتيح له الرحيل عن النادي في أي وقت، وهو ما رفضته إدارة القلعة البيضاء

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا، أحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرو، البمدير الفني للزمالك في تشكيل الفريق، وكان له دورًا كبيرًا في فوز النادي الأبيض ببطولة الدوري الموسم المنقضي.

المصرى اليوم

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