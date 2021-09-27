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محمد صلاح يوجه رسالة غامضة إلى جماهير ليفربول بشأن رحيله عن الفريق

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محمد صلاح يوجه رسالة غامضة إلى جماهير ليفربول بشأن رحيله عن الفريق محمد صلاح يوجه رسالة غامضة إلى جماهير ليفربول بشأن رحيله عن الفريق

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ونشر محمد صلاح صورة على التهنئة يظهر فيها وهو يخلع قميص ليفربول وعلق قائلا: «أعتذر أرسلت بالخطأ»، ليرد الكرواتي: «نعم بطبيعة الحال».

وأثار نشر المحادثة من لوفرين ونشر صلاح صورة مثيرة للجدل حفيظة جماهير ليفربول وفسر البعض بأن المصري محمد صلاح أراد توجيه رسالة للفريق الإنجليزي، وتذكيره بنيته الرحيل

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف 2023 ويريد تجديد تعاقده مع ليفربول بقيمة مالية أكبر .

ولعب ديان لوفرين (32 عاما) مع صلاح في ليفربول خلال الفترة ما بين عامي (2017 و2020) وتجمعهما علاقة صداقة قوية .

وأرسل رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي، رسالة جديدة إلى إدارة "الريدز"، بشأن تجديد عقد لاعبه.


ويقترب عقد صلاح على النهاية مع ليفربول، حيث من المُفترض أن يكون ينتهي تعاقده في صيف 2023، ويرغب اللاعب صاحب الـ 29 عامًا في الحصول على الراتب الأضخم في تاريخ الريدز من أجل الموافقة على تجديد تعاقده.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رامي عباس وكيل صلاح قام بإعادة تغريدة تُشيد بالإنجازات والمستوى الرائع الذي يُقدمه اللاعب هذا الموسم وعلى مدار السنوات الماضية منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي، حيث أرفق عباس منشوره بـ"نعم".

يأتي ذلك بعدما أثار جدلا واسعا بتغريدة له عقب تسجيل صلاح هدفا في مرمى نوريتش سيتي، في افتتاحية الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وكتب عباس في ذلك الوقت: "آمل أنهم يشاهدون"، وهو ما جعل البعض يتوقع أن هذه الرسالة موجهة لإدارة ليفربول التي لم تنجح في تجديد عقد صلاح حتى الآن.

ورفع الفرعون المصري رصيده إلى 131 هدفًا مع ليفربول في مختلف البطولات لينفرد بالمركز العاشر في قائمة أفضل هدافي الريدز على مر العصور.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيده 5 أهداف، متساويًا مع الثنائي جيمى فاردى، نجم ليستر سيتى، وميشيل أنطونيو، مهاجم وست هام.

يذكر أن ديان لوفرين (32 عاما) لعب مع صلاح في ليفربول خلال الفترة ما بين عامي (2017 و2020) وتجمعهما علاقة صداقة قوية منذ ذلك الحين.

المصرى اليوم

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